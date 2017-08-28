ضبط فلاح بالمنيا بحوزته 7 قطع أسلحة و200 طلقة
ضبط فلاح بالمنيا بحوزته 7 قطع أسلحة و200 طلقة
09:55 ص الإثنين 28 أغسطس 2017
ضبط فلاح بحوزته 7 قطع أسلحة و200 طلقة
المنيا - ريمون الراوي:
ألقت إدارة البحث الجنائي بمركز ديرمواس جنوب محافظه المنيا، القبض على فلاح بحوزته 7 قطع أسلحة متنوعة و10 خزن سلاح و200 طلقة حية متنوعة.
كان اللواء ممدوح منتصر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من المقدم محمد الدروي، رئيس مباحث ديرمواس، بإلقاء القبض على فلاح يدعى " ه. ف" ٤٠ سنة، بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، وبحوزته 7 قطع سلاح متنوعة، ما بين سلاح آلي، وخرطوش، وطبنجة 9 مللي، وفرد ألماني وضبط 6 خزينة طبنجة 9 مللي، وخزينة سلاح آلي و152 طلقة روسي و48 طلقة خرطوش بقصد الإتجار.
جرى التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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