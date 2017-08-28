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تنفيذ 1005 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 1005 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

09:49 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

تنفيذ 1005 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:
نفذت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود حكمدار المديرية، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الإثنين، في حملات أمنية مكبرة، 1005أحكام قضائية.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية: "إن الأحكام شملت تنفيذ عدد "2" حكم جناية، و462 جزئي، و109 مستأنف، و320 غرامات جزئية، و68 غرامات مستأنفة، و44 مخالفات جزئية، كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 10840 جنيهًا مخالفات.

تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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