مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة بطريق "قفط - القصير"

قنا – عبد الرحمن القرشي:

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون، صباح اليوم الاثنين، في انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 70 بطريق قفط – القصير، كانوا في طريقهم للمصيف.

هذا وكشفت التحريات الأولية، انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي قفط - القصير جراء السرعة المفرطة حيال توجه الراكبين لمدينة القصير لقرية سياحية.

ودفع مرفق الإسعاف بـ 5 سيارات لمكان الواقعة، وتبين مصرع "محمد علي محمد" 73 سنة، مقيم بنجع حمادي وإصابة كل من: "محمود محمد حامد، 22 سنة، بجرح قطعي بالوجه، وناصر عكاشة عباس، 32 سنة اشتباه كسر بالساعد الأيسر، ومحمد عبد الفتاح محمد، 24 سنة، خلع بالكتف الأيسر، و كرم أحمد إبراهيم، 33 سنة، جرح بالأذن اليمني.

جرى نقل الجثة و4 مصابين لمستشفى قنا العام، و6 مصابين آخرين لمستشفى القصير بسيارات إسعاف تابعة للبحر الأحمر.