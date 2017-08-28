"مفيش لحمة بتتغسل" نصيحة الشيف الشربيني قبل العيد..والسبب
"مفيش لحمة بتتغسل" نصيحة الشيف الشربيني قبل العيد..والسبب
10:01 ص الإثنين 28 أغسطس 2017
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كتبت- ميرا ماهر:
اقترب عيد الأضحى بجميع ما يحمل من تجهيزات وطقوس دينية وعادات مصرية، ويعتبر الذبح خلال الأيام الأولى أهمها.
عادةً ما تحتار العديد من ربات البيوت حول الطريقة الصحيحة لغسل اللحم، وما إذا كان من الأفضل شطفها قبل الطهي بالماء أم لا.
ذكر الشيف شربيني لـ "مصراوي" الطريقة الصحيحة في تنظيف اللحوم، خاصةً وأنها تكون مليئة بالدماء بعد الذبح مباشرة، وهي عدم غسلها، ولكن يتم وضعها في الثلاجة بعد الذبح مباشرةً لترتاح لمدة ساعة حتى لا تكون "بتشد"، ومن ثم طهيها بالطريقة المعتادة. مضيفاً:"مفيش لحمة بتتغسل".
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