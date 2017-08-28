محافظ الإسماعيلية: مشروع أنفاق قناة السويس وفر فرص عمل كثيرة

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قال اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، إن تطوير قناة السويس أنهى أي خطط للمنافسين وجعلها رائدة للنقل البحري.

وأضاف طاهر، خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الأنفاق تحت قناة السويس هدفها ربط سيناء بالوطن، والمشروع وفر فرص عمل كثيرة.

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وتابع أن مدينة الإسماعيلية الجديدة ليست تجمعا سكنيا فقط، لكن جزء هام في أعمال التنمية، موضحا أن فكرة التنمية والانطلاق تبدأ بشبكة طرق جيدة، وأنه يتم حاليا تنفيذ 5 مشروعات قومية دفعة واحدة في الإسماعيلية.