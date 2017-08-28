وزير البترول الأسبق: إنتاج حقل «ظهر» يوفر نصف مليار دولار شهريا

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قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، اليوم الإثنين، إن شركة «إيني» الإيطالية أقدم شريك استراتيجي في مصر حاليا، وأحد شركاء النجاح في مجال الطاقة بوجه عام، وفي مجال البحث والاستكشاف والتنمية بوجه خاص.

وأضاف كمال، خلال مداخلة لبرنامج «صباح الورد»، عبر فضائية «تن»، أن إنتاج الكهرباء يعتمد بنسبة 93% على البترول، بنسبة 4 مليارات مكعب غاز، ما يعادل تقريبا إنتاج مصر بالكامل من الغاز، مشيرا إلى أن الكميات التي يتم استيرادها لسد باقي الاحتياجات.

وأوضح أنه بدخول حقل «ظهر» في الربع الأخير من هذا العام، بمعدلات تجريبية تبدأ من 350 مليون قدم، وتصل في نهاية العام إلى 700 مليون قدم، ما يعني توفير نصف الكمية التي يتم استيرادها، والتي تقدر بمليار و200 ألف قدم، بمعنى يعني وفر نصف مليار دولار شهريا.

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، أمس الأحد، رئيس شركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بحضور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الشركة.