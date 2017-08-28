مدرب رياضة بدنية يقدم نصائح لمن يفشلون في "الرجيم"

كتب - هشام عواض:

الوصول للجسم المثالي حلم الكثير من الناس، ويهتمون بنظام الغذاء ونمط الحياة الصحي، إلا أن في بعض الأحيان يفشل هذا النظام مما يدفعهم لليأس ولا يعرفون ماذا يفعلون؟.

وأوضح الكابتن محمد باتيستا، مدرب الرياضة البدنية، لـ"مصراوي" أن أي شخص يقوم بـ"الرجيم" يخس ويزيد ويخس ويزيد وهكذا طوال وصولاً للجسم المثالي، وهذا يحدث للمبتدئين ومع كل الأشخاص الرياضيين المحترفيين وحتى أبطال كمال الأجسام.

وقال "باتيستا"، إن هذه المشكلة ليست مرتبطة بأصحاب الأوزان الكبيرة فقط أيضاً، والشخص الذي يريد خسارة الوزن يجب عليه التركيز على الاستمرار في طريقه حتى ولو حدثت سقطات، ومع اتباع النظام المناسب وتقليل الأكل ستقل هذه السقطات.

وأضاف مدرب الرياضة البدنية، أن هناك نوعان من الناس يتصرفون بشكل مختلف عند فشل نظام الرجيم، النوع الأول هو الذي يعود مرة أخرى ويحافظ على نظامه بعد يوم أو يومين، لكنه يستطيع أن يعود مرة أخرى ويكون لديه إصرار على النجاح في خسارة الوزن والوصول للوزن المثالي.

والنوع الأخر يترك نفسه لأسابيع وشهور ويتناول الطعام بكميات كبيرة ويفشل في الوصول لهدفه. ولهذا يجب أن تحاول ان تكون مثل النوع الأول بمجرد أن تزيد في الوزن كيلو أو 2 كيلو تحاول أن تصلح وتقل الوزن هذا في أسرع وزن، وهذا الأمر يتوقف على الشخص نفسه وإرادته.

وحاول دائمًا أن تغير من نفسك وأن تكون أفضل وأن لا تخرج عن النوعين من الناس، وأن تكون مستسلم وتبرر لنفسك الوزن الزائد أو تترك الناس يبررونه لك، وأن تستمتع للمقولات الخاطئة مثل "الأكل عز، الأكل أحسن شيء في الدنيا، هناخد إيى من الرجيم"، وغيرها من المقولات.