محافظ سوهاج يكلف ببحث أسباب تأخر وصول مياه الري لترعة عرابة أبو الدهب
محافظ سوهاج يكلف ببحث أسباب تأخر وصول مياه الري لترعة عرابة أبو الدهب
09:45 ص الإثنين 28 أغسطس 2017
الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
سوهاج - عمار عبد الواحد:
كلف الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ومديرية الري، ببحث أسباب تأخر وصول المياه إلى الترعة الموجودة بقرية عرابة أبو الدهب، التابعة لمركز سوهاج.
وشدد المحافظ على مديرية الري، والوحدات المحلية، بالتواصل مع المزارعين بجميع قرى المحافظة لبحث أي شكوى من المواطنين بخصوص مياه الري، وذلك للحفاظ على الثروة الزراعية وضمان وصول المياه لجميع المزارعين بنطاق المحافظة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
محافظ سوهاج يكلف بمراجعة تراخيص شركات السياحة في جرجا
-
محافظ سوهاج يحيل ملف تطوير كورنيش البلينا إلى النيابة (صور)
-
بالصور.. محافظ سوهاج يفتتح معرض "أهلا بالعيد" في جرجا
-
بالصور.. إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج
إعلان
إعلان