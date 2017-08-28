محافظ سوهاج يكلف ببحث أسباب تأخر وصول مياه الري لترعة عرابة أبو الدهب

سوهاج - عمار عبد الواحد:

كلف الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ومديرية الري، ببحث أسباب تأخر وصول المياه إلى الترعة الموجودة بقرية عرابة أبو الدهب، التابعة لمركز سوهاج.

وشدد المحافظ على مديرية الري، والوحدات المحلية، بالتواصل مع المزارعين بجميع قرى المحافظة لبحث أي شكوى من المواطنين بخصوص مياه الري، وذلك للحفاظ على الثروة الزراعية وضمان وصول المياه لجميع المزارعين بنطاق المحافظة.