أخبار عاجلة

مد أجل الحكم في دعوى بطلان انتخابات نادي القضاة لـ 27 سبتمبر -
تأجيل دعوي بطلان توقيع اتفاقية مصر والسودان لـ 10 أكتوبر -
التعليم العالي تعلن دخول 3 جامعات مصرية ضمن تصنيف شنغهاي -
بالصور.. ضبط محل "كوافير حريمي" داخل حقائب راكبة في مطار القاهرة -
قداس للصلاة على روح القمص "أيوب مرقس" كاهن كنيسة العذراء بقنا -
قابيل يصدر قرارا بتشكيل لجنة منح تراخيص المنشآت الصناعية -
8 الصبح - لقاء مع مي عبد الهادي وسارة ربيع مؤسسي مبادرة تعديل سلوك الاطفال بالحواديت -
صباح العالم - الرياضة وعلاقاتها بعلم النفس الرياضة .. د. وائل الرفاعي -
صباح العالم - ملعب مانديلا .. اسم جنوب إفريقي وتمويل صيني -
نجيب «الرئيس المنسي».. «ناصر» حدد إقامته و«السادات» حرره و«مبارك» شرد أسرته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج يكلف ببحث أسباب تأخر وصول مياه الري لترعة عرابة أبو الدهب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج يكلف ببحث أسباب تأخر وصول مياه الري لترعة عرابة أبو الدهب

09:45 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

محافظ سوهاج يكلف ببحث أسباب تأخر وصول مياه الري لترعة عرابة أبو الدهب

الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

كلف الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ومديرية الري، ببحث أسباب تأخر وصول المياه إلى الترعة الموجودة بقرية عرابة أبو الدهب، التابعة لمركز سوهاج.

وشدد المحافظ على مديرية الري، والوحدات المحلية، بالتواصل مع المزارعين بجميع قرى المحافظة لبحث أي شكوى من المواطنين بخصوص مياه الري، وذلك للحفاظ على الثروة الزراعية وضمان وصول المياه لجميع المزارعين بنطاق المحافظة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ سوهاج يكلف بمراجعة تراخيص شركات السياحة في جرجا

    أخبار

  • محافظ سوهاج يحيل ملف تطوير كورنيش البلينا إلى النيابة (صور)

    أخبار

  • بالصور.. محافظ سوهاج يفتتح معرض "أهلا بالعيد" في جرجا

    أخبار

  • بالصور.. إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

    أخبار

إعلان

27001191ca.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مد أجل الحكم في دعوى بطلان انتخابات نادي القضاة لـ 27 سبتمبر

مد أجل الحكم في دعوى بطلان انتخابات نادي القضاة لـ 27 سبتمبر

تأجيل دعوي بطلان توقيع اتفاقية مصر والسودان لـ 10 أكتوبر

تأجيل دعوي بطلان توقيع اتفاقية مصر والسودان لـ 10 أكتوبر

التعليم العالي تعلن دخول 3 جامعات مصرية ضمن تصنيف شنغهاي

التعليم العالي تعلن دخول 3 جامعات مصرية ضمن تصنيف شنغهاي

بالصور.. ضبط محل "كوافير حريمي" داخل حقائب راكبة في مطار القاهرة

بالصور.. ضبط محل "كوافير حريمي" داخل حقائب راكبة في مطار القاهرة