ضبط 745 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج
ضبط 745 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج
09:44 ص الإثنين 28 أغسطس 2017
سوهاج - عمار عبد الواحد:
نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، اليوم الإثنين، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية، لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.
وأسفرت الجهود عن ضبط 745 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، ورادار، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص، وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، وذلك بالطرق الإقليمية والسريعة.
تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيقات .
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تنفيذ 1005 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج
-
حملة أمنية موسعة للبحث الجنائي بقنا لمكافحة الجريمة
-
ضبط 20 قطعة سلاح غير مرخص وذخائر في حملة أمنية بالمنيا
-
تنفيذ 510 أحكام قضائية في حملة أمنية بقنا
إعلان
إعلان