حملة أمنية موسعة للبحث الجنائي بقنا لمكافحة الجريمة
حملة أمنية موسعة للبحث الجنائي بقنا لمكافحة الجريمة
09:35 ص الإثنين 28 أغسطس 2017
أرشيفية
قنا – عبد الرحمن القرشي:
نجحت الأجهزة الأمنية في قنا، بقيادة اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي، خلال حملة أمنية استمرت 24 ساعة، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، في ضبط 7 قطع أسلحة متنوعة وحائزيها، وتنفيذ 1069 حكمًا قضائيًا وتحرير 1047 مخالفة مرورية، وضبط 390 مخالفة مرافق، و172 مخالفة في مجال البيئة، وضبط 2 متهمين هاربين و11 قضية آداب متنوعة، وفحص 5 فنادق وضبط 20 قضية تموين.
تحررت المحاضر القانونية اللازمة إزاء المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
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