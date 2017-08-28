الرئيس الفيتنامي يظهر علنا للمرة الأولى منذ أكثر من شهر

هانوي- (أ ش أ):

ظهر الرئيس الفيتنامي تران داى كوانج اليوم الاثنين علنا للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، وهو ما أثار العديد من التكهنات حول حالته الصحية.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن موقع الحكومة على الإنترنت نشر صورا للرئيس الفيتنامي في مكتبه وهو يستقبل السفير الكوبي هيرمينيو لوبيز دياز لدى بلاده.

وأضافت الشبكة الأوروبية أن الرئيس الفيتنامي كان غائبا عن أعين الجماهير ولم يظهر منذ 25 يوليو الماضي عندما اجتمع مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشرت وسائل الإعلام الحكومية مقالا للرئيس الفيتنامي يدعو فيه إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على الإنترنت ، ولكن لم يتم نشر أي صور له ، مما زاد من التكهنات حول موقفه وغيابه عن المشهد السياسي.