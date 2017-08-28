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الرئيس الفيتنامي يظهر علنا للمرة الأولى منذ أكثر من شهر

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مصراوي Masrawy

الرئيس الفيتنامي يظهر علنا للمرة الأولى منذ أكثر من شهر

09:41 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

الرئيس الفيتنامي يظهر علنا للمرة الأولى منذ أكثر من شهر

الرئيس الفيتنامي تران داى كوانج

هانوي- (أ ش أ):

ظهر الرئيس الفيتنامي تران داى كوانج اليوم الاثنين علنا للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، وهو ما أثار العديد من التكهنات حول حالته الصحية.

وذكرت "يورونيوز" الأوروبية أن موقع على الإنترنت نشر صورا للرئيس الفيتنامي في مكتبه وهو يستقبل السفير الكوبي هيرمينيو لوبيز دياز لدى بلاده.

وأضافت الشبكة الأوروبية أن الرئيس الفيتنامي كان غائبا عن أعين الجماهير ولم يظهر منذ 25 يوليو الماضي عندما اجتمع مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشرت وسائل الإعلام الحكومية مقالا للرئيس الفيتنامي يدعو فيه إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على الإنترنت ، ولكن لم يتم نشر أي صور له ، مما زاد من التكهنات حول موقفه وغيابه عن المشهد السياسي.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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