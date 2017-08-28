الموسيقى العسكرية تشارك بالمهرجان الدولي العاشر لموسيقات "سباسكايا تاور" بروسيا 09:43 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

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كتب- مصطفى المنشاوي:انطلقت فعاليات المهرجان الدولي العاشر للموسيقات العسكرية "سباساكيا تاور" بالساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو، والذي تشارك فيه الفرقة الموسيقية العسكرية المصرية ضمن 21 فريق من مختلف الدول المشاركة بالمهرجان ، والذي يستمر حتي الثالث من سبتمبر 2017.وتأتي مشاركة الفريق الموسيقي المصري للمرة الاولي في تاريخ المهرجان الذي يمثل أحد أهم الملتقيات الثقافية والموسيقية علي الساحة العالمية، والذي تمتزج من خلاله ثقافات الشعوب من مختلف قارات العالم لعرض مقتطفات من تراثهم الثقافي والفني ويقدمون رساله للمحبة والتسامح والسلام بين شعوب الانسانية. وحققت الموسيقات العسكرية شهرة واسعة علي المستوي الدولي، واستطاع الفريق السيمفوني للقوات المسلحة المصرية حصد المراكز الأولى في العديد من المهرجانات العالمية كمهرجان بارى السنوي بإيطاليا خلال الفترة من 1960 حتى عام 1966 والمهرجان الدولي للموسيقات بادنبره بإسكتلندا عام 1995، ومهرجان كولون بألمانيا عام 2008، كما حصل على نوط الفاتح العظيم من الطبقة الأولى بليبيا عام 2009.وشهدت الأيام الأولى للمهرجان تدريبات شاقة من جميع الفرق المشاركة لتقديم أفضل العروض وسط أجواء حماسية مبهرة امتزجت فيها المعزوفات والمقامات الموسيقية الشرقية والغربية مع الألوان المبهرة لميدان الساحة الحمراء وسط موسكو والذي يضم بين جنباته العديد من المباني ذات الطابع التاريخي العريق من بينها مقر القصر الرئاسي الروسي " الكريملين" وكنيسة القديس باسيل و المتحف التاريخي الوطني وعدد من المتنزهات والمقاصد السياحية. وأكد اللواء حلمي أحمد خطاب، مدير إدارة الموسيقات العسكرية، على أهمية المهرجان الدولي الذي يمثل بيئة خصبة تمتزج فيها الفنون والثقافات الانسانية بمختلف اشكلها، وفرصة التنافس من أجل إدخال السعادة والبهجة للجمهور وتقديم رسالة بالخير والسلام بين شعوب الإنسانية. وقدم اللواء حلمي خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة المهرجان لقادة الوفود المشاركة، الشكر والتقدير لإدارة المهرجان علي اجراءات التنظيم والاستقبال، وتقديم كافة الجهود للفريق المصري، مؤكدًا علي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه أثنى قائد فريق الموسيقات العسكرية الروسي، علي الفريق السيمفوني العسكري المصري بأدائه الاحترافي ومظهرة الانضباطي الذي يقدم صورة مشرفة نالت اعجاب الحاضرين. وكان قائد الوفد المصري قد قام بوضع باقة من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الحرب العالمية الثانية داخل حديقة " الكساندرو"، وسط موسكو ضمن قادة الفرق والوفود المشاركة بالمهرجان.

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