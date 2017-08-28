السياحة تتدخل لحل أزمة حجاج مجلس النواب..وشعلان: تأشيراتهم خارج حصة الوزارة

كتب- مصطفى المنشاوي:

قامت بعثة وزارة السياحة، بالتدخل لحل أزمة الحجاج التابعين لمجلس النواب، والذين تعرضوا لمشاكل أثناء تسكينهم في مكة.

وقال محمد شعلان وكيل وزارة السياحة ورئيس البعثة، إن بعثة الوزارة تلقت يوم الجمعة ٢٥ أغسطس الجاري شكوى من النائب حسن سيد خليل وآخرين من أعضاء مجلس النواب ضد إحدى شركات السياحة تفيد بتضررهم من سوء السكن وسوء التنظيم، وإخلال الشركة بما تم الاتفاق عليه معهم.

وأضاف شعلان في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه فور تلقي الشكوى تم إيفاد لجنة من البعثة الى الفندق الذي يقيم فيه الحجاج، وتبين أن تأشيراتهم من خارج حصة وزارة السياحة، وبالتالي لا تخضع لإشراف أو معاينة الوزارة، وبالرغم من ذلك تدخلت البعثة وتم استدعاء صاحب الشركة والتحقيق معه، وإلزامه بتحسين الخدمة وتنفيذ البرنامج وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الحجاج، موضحا أن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الشركة.

ولفت شعلان، إلى أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء بعثة الوزارة وغرفة السياحة للتواصل مع الحجاج، وانتقلت اللجنة إلى مقر إقامتهم للمساعدة في حل المشاكل التي تواجههم، مؤكدا أنه تم عمل محضر إثبات حالة، وأن اللجنة قامت بمعاينة مقرات السكن التي وفرتها الشركة للحجاج وتم رفض واحدة منها لعدم صلاحيتها.

وتشدد شعلان على مندوب الشركة بتوفير سكن مناسب لهم ومتابعة أحوالهم على مدار الساعة، وحل جميع مشاكلهم، وقد تعهد المندوب امام اللجنة ايضا بتوفير سيارات مكيفة لتسهيل انتقالاتهم من والى الحرم.

وأشار شعلان إلى أن البعثة على اتصال مستمر مع الحجاج للتأكد من وفاء الشركة بتعهداتها لهم، كما تقوم بالمتابعة المستمرة مع الشركة المشكو في حقها حتى انتهاء الموسم وعودة الحجيج بسلامة الله.

ومن ناحيتها قالت النائبة مي محمود، إنها لا ُتحَمِل وزارة السياحة أية مسئولية حيث أنها تعلم أن تأشيراتهم ليست تحت إشراف الوزارة.