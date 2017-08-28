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وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق تسوتومو هاتا عن 82 عاما

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مصراوي Masrawy

وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق تسوتومو هاتا عن 82 عاما

09:31 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق تسوتومو هاتا عن 82 عاما

وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق تسوتومو هاتا

طوكيو- (د ب أ):
توفي رئيس الوزراء الياباني الأسبق تسوتومو هاتا اليوم الاثنين عن عمر 82 عاما ، حسبما ذكرت وكالة "كيودو" اليابانة للأنباء نقلا عن مصادر لم تسمها.

كان هاتا، الذي تولى منصب رئيس الوزراء لمدة 64 يوما فقط، واحدا من رؤساء الوزراء الذين أتى بهم "الباب الدوار" إلى المنصب في تسعينيات القرن الماضي ، وسط سلسلة من الفضائح السياسية.

وفي عام 1993، ترك هاتا "الحزب الليبرالي الديمقراطي" ليؤسس حزبا جديدا مع عدد من نواب البرلمان المؤثرين المنتمين للحزب الليبرالي الديمقراطي أيضا مثل وزير الداخلية الأسبق إيشيرو أوزاوا.

وقاد هاتا، الذي تزعم "حزب التجديد الياباني" المنحل حاليا، حكومة ائتلافية في الفترة من أواخر أبريل إلى نهاية يونيو 1994 .

وانتخب هاتا للمرة الأولى كعضو في مجلس النواب من مقاطعة ناجانو عام 1969، كما تولى مناصب وزير الزراعة ووزير المالية ووزير الخارجية خلال الفترة من عام 1988 إلى 1994. واعتزل العمل السياسي عام 2012.

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