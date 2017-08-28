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إصابات جراء هزة أرضية ضربت شمال غربي إيران

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مصراوي Masrawy

إصابات جراء هزة أرضية ضربت شمال غربي إيران

09:28 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

إصابات جراء هزة أرضية ضربت شمال غربي إيران

طهران- (د ب أ):
أعلن مساعد شؤون العمليات بمنظمة الإغاثة والإنقاذ الإيرانية شاهين فتحي إصابة عشرة أشخاص جراء هزة أرضية ضربت مناطق في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران فجر اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول إن قوة الهزة بلغت 9ر4 درجة على مقياس ريختر، ووقع مركزها على عمق ستة كيلومترات من سطح الأرض.
وأضاف أنه فور وقوع الهزة الأرضية توجهت أربع فرق إلى المنطقة لتقييم الأضرار الناجمة.

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