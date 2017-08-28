سفر 418 حاجًا فلسطينيًا إلى الأراضي المقدسة على طائرتين خاصتين

سفر 418 حاجًا فلسطينيًا إلى الأراضي المقدسة

كتب - طه عبيد:

قامت سلطات مطار القاهرة الدولي بتسفير 418 حاجًا فلسطينيًا، قادمين من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري في طريقك إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

وخصصت سلطات أمن المطار وشركة ميناء القاهرة الجوي فرقا من الضباط والعلاقات العامة بالمطار والجوازات، لإنهاء إجراءات سفرهم تحت إشراف الأجهزة الأمنية المعنية.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه تم تسفير الفلسطينيين على رحلتين خاصتين، من مبنى الركاب "1" المعروف بالمطار القديم، وذلك ضمن مكرمة الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكانت السلطات والأجهزة المختصة استقبلت الحجاج من معبر رفح حتى مطار القاهرة الدولي.

ووصل الحجاج الفلسطينيون من منفذ رفح البري إلى المطار بواسطة 11 أتوبيسا سياحيا، وسط إجراءات أمنية مشددة، وكان في استقبالهم عدد من مسؤولي وزارة الطيران ومندوبين من السفارة الفلسطينية بالقاهرة.