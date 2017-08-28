4 طرق بسيطة لتنظيف السجاد بدون ماء.. منهم "الملح"

كتب - هشام عواض:

تتحول البيوت إلى غرفة عمليات تنظيف للعيد، بداية من تلميع الأثاث وغسل الستائر وتجديد المفروشات، والبعض يعاني من صعوبة إزالة البقع من على السجاد، كما أن غسله أو إرساله لمحل "الدراي كلين" تعتبر مهمة شاقة ومكلفة.

وبحسب موقع "reader's digest"، هناك عدة طرق بسيطة وسريعة لتنظيف السجاد دون الذهاب به الـ"دراي كلين" بمواد متوفرة في كل منزل.

- الخل

الخل له قدرة كبيرة على تنظيف مختلف البقع والتطهير، كما يمكنه تنظيف سجاد منزلك وذلك بخلط نصف كوب من الخل مع إضافة 2 ملعقتين كبيرتين من الملح، ثم تفرك البقع بالسائل حتى تحصلين على النتيجة المرغوبة.

- كريم الحلاقة

كريم الحلاقة له وظيفة أخرى وهي التنظيف، فيمكنك إضافة بعض الكريم على اسفنجة، وفرك البقع المتسخة في السجاد، وبعد ذلك امسحيها بقطعة قماش نظيفة.

- الملح

يمكنك الاسعانة بالملح في التنظيف برش الملح على السجاد ثم تركه بمدة يوم كامل، وبعد ذلك قومي بكنسه.

- بيكربونات الصوديم

لتنظيف البقع المستعصية دون اللجوء لغسل السجاد بالماء، يمكنك الاستعانة بيكربونات الصوديوم برشها على السجاد لمدة 4 أو 5 ساعات ثم كنسها، وستلاحظين زوال البقعة.