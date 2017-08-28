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اليوم.. الفرصة الأخيرة أمام طلاب التنسيق لتسجيل الرغبات

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مصراوي Masrawy

اليوم.. الفرصة الأخيرة أمام طلاب التنسيق لتسجيل الرغبات

09:16 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

اليوم.. الفرصة الأخيرة أمام طلاب التنسيق لتسجيل الرغبات

كتب- محمد قاسم:

يغلق موقع التنسيق، مساء اليوم الاثنين، باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة.

وناشد السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالي، طلاب المرحلة الثالثة وطلاب الدور الثاني للثانوية العامة، والمتخلفين عن التقديم في المرحلة الأولى والثانية للتنسيق سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق قبل انتهاء موعد المرحلة الثالثة مساء الاثنين.

وشدد عطا على أن المتخلفين لن تتاح أمامهم هذه الفرصة مرة أخرى.

وأكد عطا في تصريحات صحفية، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، مطالبًا الطلاب بتحري الدقة في اختيار رغباتهم، والتأكد من تسجيلها على موقع التنسيق، وتعديل ما يرغبون فيه حتى إغلاق التنسيق.

كان موقع التنسيق الإلكتروني، فتح أول أمس السبت، باب التسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة بالدور الثاني لعام 2017. ولمدة 3 أيام حتى مساء الاثنين 28 أغسطس.

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