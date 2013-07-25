وزير داخلية الجزائر يصف تهريب المخدرات بأنه "إرهاب من نوع جديد"

أكد دحو ولد قابلية، وزير الداخلية الجزائرية، أن بلاده تحارب نوعاً جديداً من الإرهاب هو تهريب المخدرات، كاشفا أن الجيش بات بإمكانه المساهمة فى هذه الحرب.

وقال ولد قابلية، فى تصريحات نشرت اليوم الخميس، "نحن نحارب نوعا جديدا من الإرهاب"، مضيفا أن تهريب المخدرات "نشاط إرهابى".

وأوضح ولد قابلية، الذى رافق أمس الأربعاء رئيس الوزراء عبد المالك سلال، فى زيارة رسمية إلى ولاية تندوف القريبة من الحدود المغربية، أن هناك "جماعات منظمة سواء من الجانب المغربى أو من الجانب الجزائرى"، مشيرا إلى وجود "تكامل كبير" بين هذه الجماعات، وكان الديوان الجزائرى لمكافحة المخدرات والإدمان كشف أمس عن حجز حوالى 78 طنا من القنب الهندى فى الجزائر خلال النصف الأول من عام 2013 بزيادة 71 طنا عن نفس الفترة من العام الماضى.