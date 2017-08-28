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ضبط وكيل مكتب بريد بقنا لاتهامه باختلاس 812 ألف من حسابات توفير العملاء

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مصراوي Masrawy

ضبط وكيل مكتب بريد بقنا لاتهامه باختلاس 812 ألف من حسابات توفير العملاء

09:07 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

ضبط وكيل مكتب بريد بقنا لاتهامه باختلاس 812 ألف من حسابات توفير العملاء

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، القبض على وكيل مكتب بريد المصالحة لاتهامه بالتلاعب في حسابات العملاء وضم أجزاء منها لحسابه الشخصي.

كان اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا من مباحث البريد يفيد باختلاس المدعو (ع أن م) وكيل مكتب بريد المصالحة بنجع حمادي (30 عاما) مبلغ 812 ألف جنيه لصالح حسابه الشخصي من حسابات توفير العملاء؛ وأمر اللواء العياط بإلقاء القبض عليه عقب استخراج إذن من النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.

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مصراوي Masrawy

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