ضبط وكيل مكتب بريد بقنا لاتهامه باختلاس 812 ألف من حسابات توفير العملاء
ضبط وكيل مكتب بريد بقنا لاتهامه باختلاس 812 ألف من حسابات توفير العملاء
09:07 ص الإثنين 28 أغسطس 2017
قنا - عبدالرحمن القرشي:
ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، القبض على وكيل مكتب بريد المصالحة لاتهامه بالتلاعب في حسابات العملاء وضم أجزاء منها لحسابه الشخصي.
كان اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا من مباحث البريد يفيد باختلاس المدعو (ع أن م) وكيل مكتب بريد المصالحة بنجع حمادي (30 عاما) مبلغ 812 ألف جنيه لصالح حسابه الشخصي من حسابات توفير العملاء؛ وأمر اللواء العياط بإلقاء القبض عليه عقب استخراج إذن من النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط مدير مكتب بريد بالفيوم اختلس أموال العملاء
-
إيقاف مديرة مخازن بأوقاف الإسكندرية لاستيلائها على مليون جنيه
-
إحالة موظف الدفع الإلكتروني بجامعة بني سويف إلى النيابة العامة لاتهامه
إعلان
إعلان