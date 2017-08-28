طفل أمريكي لا يجيد السباحة ينقذ رضيعين من الغرق

كتب - مصراوي:

أنقذ طفل أمريكي شجاع، رضيعين لم يتجاوزا العامين من الغرق في حمام سباحة، على الرغم من حداثة سنه وأنه لا يستطيع السباحة من الأساس.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن طفل من ولاية لويزانا الأمريكية، رأى ابنا عمه التوأم، وعمرهما 21 شهرًا، إيزاك وكادن يحاولان النجاة من الغرق في مسبح خلف بيت العائلة، فلم يتردد "برانسون لي" الذي يبلغ 6 سنوات في إلقاء نفسه في المسبح لإنقاذ الرضيعين.

وصاح "برانسون" طلبًا النجدة بعد أن نجح في إخراج الرضيعين من حمام السباحة، فسمعه والد ووالدته الرضيعين، التي تقول: ركضنا في اتجاه صوت برانسون وفوجئنا برضيعينا ملقيان على جانب حمام السباحة بلا حراك وقد تحول لون جسديهما للأزرق".

وهرع والد الطفلين إلى إجراء الإسعافات الأولية، ومحاولة إنعاش الرئتين لعودة التنفس مرة أخرى، بالفعل بعد نحو 30 ثانية بدأ الطفلين في التنفس مرة أخرى.