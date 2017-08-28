«المصري للشفافية» عن رشوة نائب محافظ الإسكندرية: نرفع القبعة للرقابة الإدارية

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قال عاصم عبد المعطي، رئيس المركزي المصري للشفافية ومكافحة الفساد ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، معلقًا على ضبط سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، بتهمة الفساد وتقاضي رشوة: «نرفع القبعة لجهاز الرقابة الإدارية، ونتساءل عن دور الجهاز المركزي للمحاسبات».

وأضاف عبد المعطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، المُذاع على «التليفزيون العربي»، أن جهاز الرقابة الإدارية هو الجهاز الثاني في مصر للكشف عن الفساد، أما الأول فهو الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أننا لم نعد نرى مجهودات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الحصن الحصين للحفاظ على أموال الدولة.

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وأكد رئيس المركزي المصري للشفافية ومكافحة الفساد، أن ما يصدر الآن مجهودات مشكورة لجهاز الرقابة الادارية، ولكن الجهاز المركزي للمحاسبات يصدر 20 ألف تقرير في السنة وهذه التقارير ترسل لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان، مشددا على ضرورة التحقيق والنظر في تلك التقارير لتحجيم الفساد في مصر.

وتابع: «الفساد في مصر أسرع من سرعة المسئولين في الدولة، لأنه يستخدم تقنيات حديثة أقوى من قدرة الدولة».