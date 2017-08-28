حسب الله: السيسي ليس أمامه سوى الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة (فيديو)

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قال النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة التشريعية في البرلمان والمتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إن حملة الأحزاب للحشد لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية ليست مبكرة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع فتح باب الترشح في فبراير المقبل، مؤكدا أن التوقيت مناسب للغاية أن تعلن كل الكيانات السياسية والتكتلات البرلمانية والحزبية موقفها من انتخابات الرئاسة القادمة.

وأضاف حسب الله، خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من مصر» على فضائية «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هذا الأمر يثري التجربة الانتخابية والديمقراطية في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه في حالة المخاض السياسي التي تخوضها التجربة الحزبية المصرية وعدم وجود الحزب الذي يملك قوة حقيقية في الشارع، يمتلك ائتلاف «دعم مصر» 400 نائب في دوائر انتخابية، وهو ائتلاف الأغلبية البرلمانية، والبعض يشير دائما إليه بالتنظيم السياسي القادر على الحشد الحقيقي في الشارع من خلال نوابه الموجودين، لذا قرر بشكل متأني وقاطع الانحياز إلى دعم الرئيس السيسي حال ترشحه لفترة رئاسة ثانية.

وأوضح أن دعم ائتلاف «دعم مصر» للرئيس السيسي لن يكون سياسيًا أو إعلاميًا فقط، بل سيكون نوابه في مقدمة الحاشدين والدافعين للمواطنين أمام صناديق الاقتراع، مؤكدا أن الائتلاف يرى في الانتخابات شكلاً من أشكال رد الجميل للرئيس الحالي على ما بذله من جهد حقيقي وعمل لصالح هذا الوطن خلال الفترة الماضية.

ورأى حسب الله، أن المرشحين السياسيين المحتملين للرئاسة معروفين للناس، مؤكدًا أن فرصة أي مرشح أمام الرئيس تكاد تكون ضعيفة للغاية إن لم تكن معدومة، مشددًا على حالة من الشعبية الحقيقية للرئيس وأنها ليست مصطنعة بفعل تنظيم سياسي أو حزب أو خلافه، وأن "المصريين مقتنعين تمامًا ومؤمنين أنه ليس أمامهم بديل عن ترشح السيسي، وهناك انحياز من جموع الناخبين لاختياره".

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وتابع أن الرئيس السيسي لم يعلن حتى الآن عن نيته للترشح، إلا أن رؤيته لـ «مصر الحديثة» تحتاج لترشحه فترة ثانية، ويجب اكمال البرنامج الذي يعمل في إطاره، مؤكدًا أن ما يقوم به الرئيس المصري حاليًا يجعل أمامه مصير واحد وهو استكمال فترة رئاسية ثانية لاستكمال ما بدأه من مشروعات.

ونفي حسب الله ما يتردد، عن أن «دعم مصر» يقول نعم طوال الوقت، مؤكدًا أن الائتلاف يعارض بطريقة الرقابة الرشيدة وليس البطولة الزائفة، إذ أعاد قانون العمل المرسل من الحكومة لمراجعته لأنه غير مناسب، وعدّل ما يزيد عن 50% من نصوص قانون الاستثمار لصالح المواطن.

وأشار إلى أن الائتلاف لم يناقش أو يتعرض لمسألة التعديلات الدستورية المتعلقة بمد فترة الرئاسة، مستطردا أن قضية الفساد التي تم الكشف عنها مؤخرًا في محافظة الإسكندرية سوف تشهد الإعلان عن أسماء قد تفاجئ المصريين، مؤكدًا أن هذا الأمر يدل على وجود إرادة حقيقة لدى الدولة المصرية والرئيس لمواجهة الفساد أيا كان مصدر ومكانه، وسعي الرئيس لبناء دولة نظيفة.