طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

الإسكندرية 25 30

مطروح 24 30

بورسعيد 27 31

دمياط 25 31

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 37

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الغردقة 29 37

شرم الشيخ 30 38

المنيا 23 37

الفيوم 24 36

أسيوط 23 36

سوهاج 27 38

الأقصر 27 41

أسوان 29 43

الوادى الجديد 25 38

قنا 27 40