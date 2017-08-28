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طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

الإسكندرية 25 30

مطروح 24 30

بورسعيد 27 31

دمياط 25 31

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 37

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الغردقة 29 37

شرم الشيخ 30 38

المنيا 23 37

الفيوم 24 36

أسيوط 23 36

سوهاج 27 38

الأقصر 27 41

أسوان 29 43

الوادى الجديد 25 38

قنا 27 40

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