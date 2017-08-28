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يونس: نيبوشا إضافة للزمالك.. وحاجة واحدة مطلوبة من مرتضى منصور (فيديو)

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يونس: نيبوشا إضافة للزمالك.. وحاجة واحدة مطلوبة من مرتضى منصور (فيديو) يونس: نيبوشا إضافة للزمالك.. وحاجة واحدة مطلوبة من مرتضى منصور (فيديو)

التحرير

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أشاد أيمن يونس، لاعب نادي السابق، بتعاقد النادي الأبيض مع المدرب المونتنيجري نيبوشا، مؤكدًا أنه سيكون إضافة جيدة للغاية، خاصة في ظل الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي.

وأعلن ، رئيس نادي الزمالك، عن توصل ناديه لاتفاق رسمي مع نيبوشا، على أن يتحمل نصف الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق الفيصلي الأردني، والبالغ 50 ألف دولار، مشيرًا إلى أن راتبه سيكون 37.5 ألف دولار. 

وطالب «يونس»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج « العاصمة» الذي يقدمه مصطفى يونس، على قناة «العاصمة»، مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، بتوفير أجواء هادئة لنيبوشا ومساعدته على التفكير فقط في الفريق، دون النظر لأى خلافات أخرى.

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وأضاف: «الجميع داخل نادي الزمالك أسرة واحدة مهما كانت الاختلافات، ويعملون على خدمته في أي وقت ومكان».

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التحرير

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