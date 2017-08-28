طارق فهمي: دور مصر الإقليمي والدولي «يزعج» الإدارة الأمريكية

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قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن بعض المسئولين بوزارة الدفاع الأمريكية متضامنين مع السياسة المصرية، مشيرًا إلى أن «دور مصر وتحولها السياسي والديمقراطي والعسكري والدبلوماسي المبهر إقليميًا ودوليًا يزعج الإدارة الأمريكية».

وأضاف فهمي، خلال برنامج «حلقة وصل»، المذاع على قناة «أون لايف»، الذي يقدمه الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، أن القرارات السياسية المستقلة التي تتخذها مصر في الصعيدين الدولي والمحلي تثير تحفظات الولايات المتحدة الأمريكية.

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واستكمل: «الإجراءات الفردية التي تخدم المصالح المصرية وأولوياتها مثل تقوية الأسطول البحري والجوي من خلال صفقات تسليحية قوية تعد رسالة تحدي قوية ومباشرة للإدارة الأمريكية على تعاظم الدور المصري»، مستطردًا: «الأمريكان في بعض الأحيان يكون لهم رسائل سخيفة، فهم يريدون مصر تابعة لهم، ومصر تريد الندية، وهذا مزعج جدًا لأمريكا».

وتابع فهمي: «نحن في حاجة إلى حوار استراتيجي مع الجانب الأمريكي في القرارات التي تمس مصر»، موضحًا: «الأزمة الحالية ستذوب سريعًا، فمناورة النجم الساطع كفيلة بذلك، لأنها مهمة للأمريكان»، مؤكدًا أن تقارير الخارجية الأمريكية عن مصر أغلبها «مغلوطة».