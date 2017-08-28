أخبار عاجلة

صباح العالم - الرياضة وعلاقاتها بعلم النفس الرياضة .. د. وائل الرفاعي -
صباح العالم - ملعب مانديلا .. اسم جنوب إفريقي وتمويل صيني -
نجيب «الرئيس المنسي».. «ناصر» حدد إقامته و«السادات» حرره و«مبارك» شرد أسرته -
اكتشف أشرف عبد الباقي وأخرج «شاهد ماشافش حاجة».. ما لا تعرفه عن هاني مطاوع -
الدولار ينخفض فى «المركزى».. وبنك «بيريوس» يسجل أقل سعر -
«ماركا» ترصد 5 ملامح من أزمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم -
ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي -
أب يغتصب ابنتيه إحداهما حملت سفاحًا في البحيرة -
صباح العالم - الأزمات النفسية كوابيس تهدد حلم المونديال -
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

طارق فهمي: دور مصر الإقليمي والدولي «يزعج» الإدارة الأمريكية

Google+ Print
طارق فهمي: دور مصر الإقليمي والدولي «يزعج» الإدارة الأمريكية طارق فهمي: دور مصر الإقليمي والدولي «يزعج» الإدارة الأمريكية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن بعض المسئولين بوزارة الدفاع الأمريكية متضامنين مع السياسة المصرية، مشيرًا إلى أن «دور وتحولها السياسي والديمقراطي والعسكري والدبلوماسي المبهر إقليميًا ودوليًا يزعج الإدارة الأمريكية».

وأضاف فهمي، خلال برنامج «حلقة وصل»، المذاع على قناة «أون لايف»، الذي يقدمه الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، أن القرارات السياسية المستقلة التي تتخذها مصر في الصعيدين الدولي والمحلي تثير تحفظات الولايات المتحدة الأمريكية.

شاهد أيضا

واستكمل: «الإجراءات الفردية التي تخدم المصالح المصرية وأولوياتها مثل تقوية الأسطول البحري والجوي من خلال صفقات تسليحية قوية تعد رسالة تحدي قوية ومباشرة للإدارة الأمريكية على تعاظم الدور المصري»، مستطردًا: «الأمريكان في بعض الأحيان يكون لهم رسائل سخيفة، فهم يريدون مصر تابعة لهم، ومصر تريد الندية، وهذا مزعج جدًا لأمريكا».

وتابع فهمي: «نحن في حاجة إلى حوار استراتيجي مع الجانب الأمريكي في القرارات التي تمس مصر»، موضحًا: «الأزمة الحالية ستذوب سريعًا، فمناورة النجم الساطع كفيلة بذلك، لأنها مهمة للأمريكان»، مؤكدًا أن تقارير الخارجية الأمريكية عن مصر أغلبها «مغلوطة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

صباح العالم - مباراة مصر وأوغندا بعيون الصحافة المصرية .. أ. عبدالمنعم فهمي

صباح العالم - مباراة مصر وأوغندا بعيون الصحافة المصرية .. أ. عبدالمنعم فهمي

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالبدرشين

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالبدرشين

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة بطريق "قفط - القصير"

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة بطريق "قفط - القصير"