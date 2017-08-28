أخبار عاجلة

صباح العالم - الرياضة وعلاقاتها بعلم النفس الرياضة .. د. وائل الرفاعي -
صباح العالم - ملعب مانديلا .. اسم جنوب إفريقي وتمويل صيني -
نجيب «الرئيس المنسي».. «ناصر» حدد إقامته و«السادات» حرره و«مبارك» شرد أسرته -
اكتشف أشرف عبد الباقي وأخرج «شاهد ماشافش حاجة».. ما لا تعرفه عن هاني مطاوع -
الدولار ينخفض فى «المركزى».. وبنك «بيريوس» يسجل أقل سعر -
«ماركا» ترصد 5 ملامح من أزمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم -
ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي -
أب يغتصب ابنتيه إحداهما حملت سفاحًا في البحيرة -
صباح العالم - الأزمات النفسية كوابيس تهدد حلم المونديال -
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

سامي عبد العزيز: «فيسبوك» يهدد الانتماء.. و52% فشلوا في مقاطعته (فيديو)

Google+ Print
سامي عبد العزيز: «فيسبوك» يهدد الانتماء.. و52% فشلوا في مقاطعته (فيديو) سامي عبد العزيز: «فيسبوك» يهدد الانتماء.. و52% فشلوا في مقاطعته (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور سامي عبد العزيز، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة «فيسبوك وتويتر» أشبه بالإدمان، موضحًا أن 52% من مستخدمي تلك المواقع حالوا الكف عن استخدامها وفشلوا.

وأضاف عبد العزيز، خلال حواره في برنامج «مساء دي أم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «دي أم سي»، أن 49% من مستخدمي تلك المواقع يثقون بكل ما يُنشر عليها، وهذا هو ما يثير القلق لدى الجميع، حيث أن معظم صفحات الفيسبوك مُجهلة وتنشر أخبار مفبركة.

شاهد أيضا

وأشار إلى أن «فيسبوك» قد يؤثر على الانتماء الوطني للفرد، من خلال قراءة منشورات تابعة لجهات معينة الغرض منها الإحباط واليأس والتشكيك، ومن ييأس لا يكون لديه وطنية ولا لأسرته ولا للوطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
حسب الله: السيسي ليس أمامه سوى الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة (فيديو)

حسب الله: السيسي ليس أمامه سوى الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة (فيديو)

يونس: نيبوشا إضافة للزمالك.. وحاجة واحدة مطلوبة من مرتضى منصور (فيديو)

يونس: نيبوشا إضافة للزمالك.. وحاجة واحدة مطلوبة من مرتضى منصور (فيديو)

سامي عبد العزيز: «فيسبوك» يهدد الانتماء.. و52% فشلوا في مقاطعته (فيديو)

سامي عبد العزيز: «فيسبوك» يهدد الانتماء.. و52% فشلوا في مقاطعته (فيديو)

سمير زاهر: الجمعية العمومية الأخيرة للأهلي تُدرس (فيديو)

سمير زاهر: الجمعية العمومية الأخيرة للأهلي تُدرس (فيديو)