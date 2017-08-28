سامي عبد العزيز: «فيسبوك» يهدد الانتماء.. و52% فشلوا في مقاطعته (فيديو)

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قال الدكتور سامي عبد العزيز، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة «فيسبوك وتويتر» أشبه بالإدمان، موضحًا أن 52% من مستخدمي تلك المواقع حالوا الكف عن استخدامها وفشلوا.

وأضاف عبد العزيز، خلال حواره في برنامج «مساء دي أم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «دي أم سي»، أن 49% من مستخدمي تلك المواقع يثقون بكل ما يُنشر عليها، وهذا هو ما يثير القلق لدى الجميع، حيث أن معظم صفحات الفيسبوك مُجهلة وتنشر أخبار مفبركة.

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وأشار إلى أن «فيسبوك» قد يؤثر على الانتماء الوطني للفرد، من خلال قراءة منشورات تابعة لجهات معينة الغرض منها الإحباط واليأس والتشكيك، ومن ييأس لا يكون لديه وطنية ولا لأسرته ولا للوطن.