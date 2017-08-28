سمير زاهر: الجمعية العمومية الأخيرة للأهلي تُدرس (فيديو)

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قال سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، إن الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي تُدرس، رغم المعوقات التي واجهتها، متمنيًا مزيد من الإنجازات للقلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وأضاف «زاهر»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه شادي محمد، على «قناة الأهلي»، أنه سعيد بإدلائه بصوته في الجمعية العمومية، خاصة أنه أحد أبناء النادي الأحمر.

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واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي، داخل فرع الجزيرة، السبت الماصي، بعدما تخطّت العدد الذي حددته اللجنة الأوليمبية المصرية في وقت سابق، والمقدّر بـ12 ألفًا و500 عضو.