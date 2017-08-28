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ماكرون يستضيف قادة أفارقة وأوروبيين لإجراء محادثات حول الهجرة

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مصراوي Masrawy

ماكرون يستضيف قادة أفارقة وأوروبيين لإجراء محادثات حول الهجرة

06:50 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

ماكرون يستضيف قادة أفارقة وأوروبيين لإجراء محادثات حول الهجرة

باريس - (د ب أ):

يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات اليوم الاثنين مع قادة أفارقة وأوروبيين تستهدف تعزيز الحد من حركات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر ليبيا.

ويستقبل ماكرون رئيس النيجر محمد إيسوفو والرئيس التشادي إدريس ديبي، وهما دولتان تشتركان في الحدود مع ليبيا من الجنوب.

وسينضم إلى المحادثات أيضا في وقت لاحق كل من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوى، ومفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة.

ولعبت النيجر وليبيا دورا في الجهود الأوروبية الرامية إلى الحد من أعداد الأشخاص الذين يعبرون البحر المتوسط نحو إيطاليا.

ودعمت إيطاليا خفر السواحل الليبي لوقف المهربين، على الرغم من الانتقادات التي وجهتها الجماعات الحقوقية.

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