تبحث عن خروجة مختلفة في العيد؟.. إليك 4 أماكن تاريخية في القاهرة



كتب - هشام عواض:

يعتبر العيد فرصة للخروج والتنزه وقضاء الأوقات مع الأسرة الأصدقاء، ويبحث البعض عن أماكن غير تقليدية للتنزه واكتشاف معالم جديدة، ومنها الأماكن التاريخية والأثرية.

متحف الفن الإسلامي وقصر محمد علي بالمنيل وغيرها من الأماكن التي تأخذك إلى الماضي وتثري معرفتك بفنون العمارة والتاريخ وغيرها من الأمور التي تثير الفضول، ويبرز "مصراوي" لك 4 من أهم هذه الأماكن.

- قصر عائشة فهمي

لن تدفع أموال لدخول المتحف فهو مفتوح مجاني للجميع، وعندما تدخل القصر الكلاسيكي تجد الكثير من اللوحات والأعمال النحتية المتناثرة في كافة أرجاءه المكون من طابقين، وتم إنشاء هذا القصر عام 1907 لفهمي علي باشا فهمي، كبير مديري قصور الملك فؤاد، ومصممه هو المهندس الإيطالي أنطونيو لاشاك. ويوجد تحته معرض لأعمال فنانيين تشكيليين مصريين. ومتاح القصر للجمهور من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً.

- متحف الفن الإسلامي

يضم المتحف العديد من القطع الفنية التاريخية التي كانت على مدار التاريخ الإسلامي، وللتعرف عليها يمكنك الذهاب للمتحف وأخذ جولة مجانية داخله. أوقات دوام المتحف من 10:30 صباحاً حتى 5:30 مساءً. وحديقة المتحف مفتوحة 24 ساعة كل يوم.

- قصر الأمير محمد علي بالمنيل

يعود القصر إلى الأمير محمد علي توفيق ابن الخديوي محمد توفيق الذي كان خديوياً علي مصر بعد الخديوي إسماعيل ثم خلفه الخديوي عباس حلمي الثاني آخر من حمل هذا اللقب. ويقع القصر على مساحة 6 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى 34 ألف متر من الحدائق. والقصر مفتوح للزيارة حاليًا ومواعيده من 9 صباحًا حتى 4 عصرًا، وتكلفة التذكرة للمصريين والعرب 20 جنيهًا، ورسم دخول الكاميرا 50 جنيهًا. وسيتوفر مرشد للمجموعة. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك سيعرض القصر قطعة من قسوة الكعبة ولوحة للمحمل ومصحف آثري.

- قلعة صلاح الدين الأيوبي

تقع القلعة في حي عُرف باسمها وهو "حي القلعة"، وشيدت على إحدى المرتفعات المنفصلة عن جبل المقطم على مشارف القاهرة. وتضم القلعة 7 أماكن متاح لها الزيارة وهي مسجد محمد علي، مسجد محمد بن قلاوون، متحف الشرطة، متحف المضبوطات الأثرية، المتحف الحربي، متحف الإطفاء وبرج الطابية. ومتاحة القلعة للجمهور، يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً. وسعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للمصريين نهارًا، و60 جنيه ليلًا موحدة للمصريين والأجانب، أما التذكرة العائلية لـ4 أفراد بـ150 جنيهًا.

للمزيد .. بالصور- قصر عائشة فهمي بالزمالك..فسحة مجانية لعالم الفن

قلعة صلاح الدين.. أماكن المواصلات إليها وأسعارها