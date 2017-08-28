أخبار عاجلة

صباح العالم - الرياضة وعلاقاتها بعلم النفس الرياضة .. د. وائل الرفاعي -
صباح العالم - ملعب مانديلا .. اسم جنوب إفريقي وتمويل صيني -
نجيب «الرئيس المنسي».. «ناصر» حدد إقامته و«السادات» حرره و«مبارك» شرد أسرته -
اكتشف أشرف عبد الباقي وأخرج «شاهد ماشافش حاجة».. ما لا تعرفه عن هاني مطاوع -
الدولار ينخفض فى «المركزى».. وبنك «بيريوس» يسجل أقل سعر -
«ماركا» ترصد 5 ملامح من أزمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم -
ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي -
أب يغتصب ابنتيه إحداهما حملت سفاحًا في البحيرة -
صباح العالم - الأزمات النفسية كوابيس تهدد حلم المونديال -
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

صدامات في بيركلي الأمريكية بين مؤيدين لترامب ومعارضين له

Google+ Print

مصراوي Masrawy

صدامات في بيركلي الأمريكية بين مؤيدين لترامب ومعارضين له

06:27 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

صدامات في بيركلي الأمريكية بين مؤيدين لترامب ومعارضين له

ناشطون مناهضون للفاشية وسط الغازات المسيلة للدموع

واشنطن - (أ ف ب):

دارت صدامات في مدينة بيركلي بولاية كاليفورنيا، الأحد، بين مؤيدين للرئيس دونالد وآلاف آخرين مناهضين له نزلوا للتظاهر ضدهم لكنهم ما لبثوا أن اشتبكوا معهم لتنتهي المواجهة باعتقال قوات الأمن حوالى 15 شخصا، بحسب الشرطة.

والتظاهرة التي بدأت سلمية تحولت قرابة الساعة 12,00 (19,00 ت غ) إلى اشتباكات بين المعسكرين في منتزه لوثر كينغ جونيور الذي أغلق أمام العامة.

وبدأت الصدامات حين قام مئات الناشطين المناهضين للفاشية والذين ارتدوا ملابس سوداء باجتياز الحواجز التي وضعتها الشرطة للفصل بينهم وبين التظاهرة المؤيدة للرئيس وشعارها "ضد الماركسية في أمريكا" والتي كان عدد المشاركين فيها أقل بقليل من عدد المشاركين في التظاهرة المضادة.

وعمد المشاركون في التظاهرة المضادة إلى تطويق مؤيدي ترامب على وقع هتاف "لا لترامب، لا للكو كلاس كلين، لا لأمريكا فاشية" و"أيها النازيون عودوا إلى منازلكم".

وقالت الشرطة التي اقتادت عددا من أنصار الرئيس ممن كانت وجوههم مغطاة إلى خارج المنتزه، أنها اعتقلت 14 شخصا، غالبيتهم لانتهاكهم حظر ارتداء أقنعة أو لحملهم هراوات أو أسلحة بدائية أخرى.

ولم توضح الشرطة كم عدد الموقوفين من كل معسكر.

وأفاد مصور وكالة فرانس برس بأن زعيم حركة باتريوت براير (الصلاة القومية) اليمينية المتطرف أصيب بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقها ضده مشاركون في التظاهرة المضادة.

وقالت الشرطة إن القسم الأكبر من المتظاهرين الذين بلغ عددهم في ذروة التظاهرة حوالى أربعة آلاف متظاهر تفرقوا في الساعة 15,30 (22.30 ت غ).

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المكسيك لترامب: "لن نتفاوض" عبر وسائل التواصل الاجتماعي

    أخبار

  • بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس

    أخبار

  • دبلوماسي كوري جنوبي يبحث في واشنطن مواجهة استفزازات

    أخبار

  • ترامب يعيد حظر خدمة المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي

    أخبار

إعلان

c916b4bfbc.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صدامات في بيركلي الأمريكية بين مؤيدين لترامب ومعارضين له

صدامات في بيركلي الأمريكية بين مؤيدين لترامب ومعارضين له

ترامب يزور الثلاثاء تكساس التي اجتاحها الإعصار العنيف هارفي

ترامب يزور الثلاثاء تكساس التي اجتاحها الإعصار العنيف هارفي

ترامب: المكسيك معقل الجرائم الخطيرة

ترامب: المكسيك معقل الجرائم الخطيرة

تيلرسون: كوريا الشمالية غير مستعدة للحوار

تيلرسون: كوريا الشمالية غير مستعدة للحوار