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البحرية الأمريكية تنتشل جثث جميع البحارة المفقودين بعد الاصطدام قبالة سنغافورة

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البحرية الأمريكية تنتشل جثث جميع البحارة المفقودين بعد الاصطدام قبالة سنغافورة

06:00 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

البحرية الأمريكية تنتشل جثث جميع البحارة المفقودين بعد الاصطدام قبالة سنغافورة

سنغافورة - (د ب أ):

ذكرت البحرية الأمريكية صباح اليوم الاثنين أنها تمكنت من انتشال جثث جميع البحارة العشرة الذين فقدوا عندما اصطدمت مدمرتهم بناقلة نفط قبالة سواحل سنغافورة الأسبوع الماضي.

وأعلن أسطول الولايات المتحدة السابع في بيان أن الغواصين في سلاح البحرية الأمريكية انتشلوا رفات جميع بحارة المدمرة (جون إس ماكين) المفقودين.

وكان الغواصون يبحثون عن البحارة داخل المقصورات التالفة في السفينة.

يذكر أن أربع سفن أمريكية في الأسطول السابع تعرضت لحوادث منذ يناير الماضي، وأقالت البحرية قائد الأسطول جوزيف أوكوين الأسبوع الماضي.

وفي يونيو الماضي، اصطدمت المدمرة (يو إس إس فيتزجيرالد) بسفينة شحن قبالة السواحل اليابانية مما أدى إلى مقتل سبعة بحارة أمريكيين.

وتم الإعلان عن وقف تشغيلي لأساطيل الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، حيث ستجرى مراجعة شاملة للأسطول السابع.

وتتماشى إقالة أوكوين مع تقليد البحرية الأمريكية بإقالة القادة عندما تفقد الثقة في قدرتهم على القيادة.

وكان من المقرر أن يتقاعد أوكوين الشهر المقبل، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية.

وتولى الأدميرال فيل سوير، نائب قائد أسطول المحيط الهادئ السابق، قيادة الأسطول السابع.

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