إيمان الحصري تبكي على الهواء بسبب «أم طردها أبنائها» (فيديو)

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دخلت الإعلامية إيمان الحصري، في نوبة من البكاء على الهواء، أثناء عرضها تقريرًا تليفزيونيًا عن سيدة سبعينية قام أولادها برميها في الشارع، وذلك خلال برنامجها «مساء دي إم سي»، على قناة «دي إم سي».

وقالت السيدة: «ماشوفتش حد عامل أمه كده، ده أنا تعبت عليهم، كانوا أعز الحبايب ليا ومدية لهم الأمان، ومسلمة لهم كل حاجتي، وبعت ورث أبويا واشتغلت في البلدية سنة، وفي مكتب محامي، وكنت بمسح السلالم، وبرضوا طروني في الشارع وضربوني».

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وعلقت الإعلامية: «قسوة شديدة من الأولاد تجاه الوالدة، لو يعرفوا إن فيه ناس فعلا تتمنى تعمل أي حاجة وتعيش تاني مع والدتها».