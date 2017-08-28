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رسميًا.. نيبوشا «قاهر الأهلي» مديرًا فنيًا للزمالك لمدة موسمين

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رسميًا.. نيبوشا «قاهر الأهلي» مديرًا فنيًا للزمالك لمدة موسمين رسميًا.. نيبوشا «قاهر الأهلي» مديرًا فنيًا للزمالك لمدة موسمين

التحرير

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أعلن مرتضي منصور رئيس نادي ، توقيع الصربي نيبوشا ديورديفيتش، على عقود تدريب فريق الكرة الأول لمدة موسمين، بعد الجلسة التي عقدت بين الأخير وأحمد مرتضي منصور عضو المجلس، والتي انتهت منذ قليل.

وأوضح منصور، أنه سيعقد جلسه مع نيبوشا اليوم الإثنين، للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع المدرب الصربي.

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الحدير بالذكر أن نيبوشا وصل إلى القاهرة مساء الأحد، بعد أن توصل لاتفاق مع إدارة الفيصلي الأردني، للرحيل عن تدريب الفريق، وتولي تدريب الزمالك، والتعهد بدفع قيمة الشرط الجزائي التي تبلغ 100 ألف دولار، والتي سيتحمل منها الزمالك 50 ألف، وفقًا لما أعلنه .

وارتفعت أسهم نيبوشا، لدى إدارة الزمالك التي كثفت المفاوضات معه، بعد أن تمكن من قيادة الفيصلي، لهزيمة النادي الأهلي الغريم التقليدي للأبيض، في مباراتين بالبطولة العربية التي استضافتها ، والعبور عبر الأحمر إلى المباراة النهائية أمام الترجي، والتي خسرها الفريق الأردني في الشوطين الإضافيين، بعد التعادل في وقت المباراة الأصلي.

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التحرير

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