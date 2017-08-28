اليوم.. الحكم على 493 متهمًا في أحداث عنف مسجد الفتح

كتب -محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بوادي النطرون، اليوم الاثنين، حكمها في محاكمة 493 متهمًا بقضية "أحداث مسجد الفتح" من بينهم صلاح سلطان وسعد عمارة القياديان بجماعة الإخوان.

تعود أحداث القضية إلى 16 و17 أغسطس عام 2013 عندما حاصرت قوات الأمن مئات المتظاهرين المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي داخل مسجد الفتح بمنطقة رمسيس، واعتقلت المئات منهم، عقب اشتباكات مع مواطنين أسفرت عن مقتل 210 أشخاص وإصابة العشرات.

وقعت الاشتباكات على خلفية تجمهر أنصار مرسي وجماعة الإخوان عقب عزل مرسي في يوليو 2013 بعد احتجاجات على حكمه.

وأحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات في فبراير 2014 المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهم النيابة تهم "تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية".

كما وجهت لهم النيابة تهم "التجمهر والبلطجة وتخريب منشآت عامة وخاصة وإشعال النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة وقطع الطرق وتعطيل المواصلات وتعريض سلامة المواطنين للخطر".