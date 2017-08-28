صاحب مقترح قانون «الجرائم الإلكترونية» يوجه رسالة هامة للفتيات

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قال اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، وصاحب مقترح قانون الجرائم الإلكترونية، إنه سيتم مناقشة المقترح في دور الانعقاد المقبل، حيث أن «هناك مشكلة نخوة لدى بعض الشباب الذين يدخلون على الحسابات الشخصية للفتيات ويأخذون الصور الخاصة واستغلالها استغال سيء»، موضحًا أنه يجب على علماء النفس والاجتماع التوقف عند تلك الظاهرة طويلا.

وأضاف الشهاوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي أم سي»، على قناة «دي أم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي غير آمنه بالكامل، ويستطيع أي شخص اختراق الحسابات وسرقة البيانات، مناشدًا الفتيات بعدم وضع أي صور على «فيسبوك».

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وأشار إلى أن القانون المقترح طرحة سيعاقب كل تلك الجرائم، والشباب الذين يقومون بسرقة بيانات الفتيات والعكس، وكذلك سوف يحد من قيام أي شخص بعمل «أكونتات وهمية» للنصب على المواطنين.