أخبار عاجلة

صباح العالم - الرياضة وعلاقاتها بعلم النفس الرياضة .. د. وائل الرفاعي -
صباح العالم - ملعب مانديلا .. اسم جنوب إفريقي وتمويل صيني -
نجيب «الرئيس المنسي».. «ناصر» حدد إقامته و«السادات» حرره و«مبارك» شرد أسرته -
اكتشف أشرف عبد الباقي وأخرج «شاهد ماشافش حاجة».. ما لا تعرفه عن هاني مطاوع -
الدولار ينخفض فى «المركزى».. وبنك «بيريوس» يسجل أقل سعر -
«ماركا» ترصد 5 ملامح من أزمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم -
ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي -
أب يغتصب ابنتيه إحداهما حملت سفاحًا في البحيرة -
صباح العالم - الأزمات النفسية كوابيس تهدد حلم المونديال -
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القبض على بائع متجول اعترض حملة لإزالة إشغالات الطرق بالأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على بائع متجول اعترض حملة لإزالة إشغالات الطرق بالأقصر

03:04 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

القبض على بائع متجول اعترض حملة لإزالة إشغالات الطرق بالأقصر

received_1402281726516651

الأقصر - محمد محروس:

ألقت قوات الأمن بمحافظة الأقصر، مساء الأحد، القبض على أحد الباعة الجائلين لتعديه على أفراد شاركوا في حملة ليلية لإزالة إشغالات الطرق بشارع التليفزيون وسط مدينة الأقصر.

وأثناء شن سلطات مجلس مدينة الأقصر حملة ليلية مكبرة، لإزالة إشغالات الطريق بشارع التليفزيون، اعترض أحد الباعة الجائلين "صاحب فاترينة سجائر" الحملة وتجمهر عدد من المواطنين وألقى البعض زجاجات فارغة على أفراد الحملة ما أدى لكسر زجاج سيارة تابعة للمجلس.

وألقت قوات شرطة مرافقة للحملة القبض على البائع المتجول الذي تسبب في الواقعة واستكملت الحملة أعمالها بشوارع مدينة الأقصر تحت حراسة أمنية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأضحية في الأقصر.. "لمن استطاع إليها سبيلا"

    أخبار

  • الأحد.. وضع حجر الأساس لفرع مركز خدمات الاستثمار في الأقصر

    أخبار

  • السيطرة على حريق شب بفرع بنك بالأقصر

    أخبار

  • استعدادا للعيد.. حصص إضافية من المهمات الكهربائية للأقصر

    أخبار

إعلان

2409a454f6.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

صباح العالم - مباراة مصر وأوغندا بعيون الصحافة المصرية .. أ. عبدالمنعم فهمي

صباح العالم - مباراة مصر وأوغندا بعيون الصحافة المصرية .. أ. عبدالمنعم فهمي

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالبدرشين

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالبدرشين

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة بطريق "قفط - القصير"

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة بطريق "قفط - القصير"