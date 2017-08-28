القبض على بائع متجول اعترض حملة لإزالة إشغالات الطرق بالأقصر
القبض على بائع متجول اعترض حملة لإزالة إشغالات الطرق بالأقصر
03:04 ص الإثنين 28 أغسطس 2017
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الأقصر - محمد محروس:
ألقت قوات الأمن بمحافظة الأقصر، مساء الأحد، القبض على أحد الباعة الجائلين لتعديه على أفراد شاركوا في حملة ليلية لإزالة إشغالات الطرق بشارع التليفزيون وسط مدينة الأقصر.
وأثناء شن سلطات مجلس مدينة الأقصر حملة ليلية مكبرة، لإزالة إشغالات الطريق بشارع التليفزيون، اعترض أحد الباعة الجائلين "صاحب فاترينة سجائر" الحملة وتجمهر عدد من المواطنين وألقى البعض زجاجات فارغة على أفراد الحملة ما أدى لكسر زجاج سيارة تابعة للمجلس.
وألقت قوات شرطة مرافقة للحملة القبض على البائع المتجول الذي تسبب في الواقعة واستكملت الحملة أعمالها بشوارع مدينة الأقصر تحت حراسة أمنية.
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