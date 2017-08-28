اليوم.. محاكمة 26 متهمًا بحرق نقطة شرطة المنيب 03:00 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

كتب - محمود الشوربجي:تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 26 متهمًا بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير من عام 2014.تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني، وسامي زين الدين، وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

تأجيل محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" لـ 17 سبتمبر

تأجيل محاكمة 30 متهمًا في قضية "عنف المطرية" لـ 29 أكتوبر

تأجيل محاكمة 3 متهمين في "أحداث شغب محمد محمود" لـ 27 سبتمبر

اليوم.. محاكمة 28 متهما في قضية "خلية دمياط الإرهابية"

إعلان

إعلان