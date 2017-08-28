رئيس أركان الجيش الكندي يشارك في مسيرة للمثليين في سابقة تاريخية

أوتاوا - (أ ف ب):

للمرة الأولى في تاريخ كندا، شارك رئيس الأركان جوناثان فانس على رأس وفد عسكري في المسيرة السنوية للمثليين في أوتاوا، الأحد، في حدث شارك فيه أيضا رئيس الوزراء جاستن ترودو الذي شارك مرارا في مثل هكذا فعالية.

وسار رئيس الأركان على رأس وفد من كبار الجنرالات بزيهم العسكري في هذه التظاهرة التي جابت شوارع العاصمة الفيدرالية.

وقال الجنرال فانس، وهو أول رئيس للأركان في كندا يشارك في مسيرة للمثليين، إنه أراد من هذه الخطوة أن يبعث برسالة تضامن إلى المثليين وأن يؤكد لهم أنهم موضع ترحيب في جيش بلادهم إذا ما رغبوا بالتطوع في صفوفه.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أمر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الدفاع بالتوقف عن تجنيد متحولين جنسيا.

وسبق لترودو أن شارك في مسيرات للمثليين في العديد من مدن البلاد، إلا أن هذه هي أول مشاركة له في مسيرة المثليين في العاصمة الفيدرالية منذ توليه منصبه.

وأشاد ترودو بمشاركة الجنرال فانس في المسيرة تثبت أن كندا "بلد منفتح على التنوع".