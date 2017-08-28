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أودينيزي ينسحب من صفقة أحمد حمدي.. ووكيل اللاعب يسعى لحل الأزمة

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أودينيزي ينسحب من صفقة أحمد حمدي.. ووكيل اللاعب يسعى لحل الأزمة أودينيزي ينسحب من صفقة أحمد حمدي.. ووكيل اللاعب يسعى لحل الأزمة

التحرير

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علمت «التحرير» أن إدارة نادي أودينيزي الإيطالي أبدت إندهاشها من إدارة النادي الأهلي بشأن الطلبات المادية التي يطلبها مسؤولو القلعة الحمراء لإعارة لاعبها الشاب الصاعد أحمد حمدي. 

وكان النادي الأهلي قد أرسل فاكسًا رسميًا خلال الساعات الماضية لإدارة أودينيزي الإيطالي يطلب الحصول على 350 ألف يورو مقابل الإعارة في أول موسم و2 مليون و600 ألف يورو نظير التعاقد بشكل نهائي مع وضع بند عائد البيع يصل إلى 25%.

وأبلغت إدارة أودينيزي وكيل اللاعب أن الأرقام المادية التي يطلبها مسؤولي الأهلي بعيدة بشكل كبير عن أرقام التفاوض للوصول إلى نقطة إتفاق خاصةً في ظل موافقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري على رحيل اللاعب من الناحية الفنية.

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التحرير

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