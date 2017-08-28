مرتضى منصور: محمود طاهر يتعرض لحملات تشويه غير مبررة (فيديو)

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، قدم عملًا رائعًا مع ناديه خلال فترة ولايته الأولى، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية الأخيرة للقلعة الحمراء إذا أقيمت في يوم واحد لكان عدد المصوتين بها تخطى 12 ألف عضوا.

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، ببرنامج «الغندور والجمهور»، الذي يعرض على قناة «LTC»، أن طاهر يتعرض لحملات تشويه غير مبررة، عبر موقع «فيسبوك» الذي يعتبر أسوأ شيء في مصر، على حد تعبيره.

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واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي، داخل فرع الجزيرة، أول أمس السبت، بعدما تخطّت العدد الذي حددته اللجنة الأوليمبية المصرية في وقت سابق، والمقدّر بـ12 ألفًا و500 عضو.