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بالأرقام- ماذا نعرف عن إعصار هارفي في أمريكا حتى الآن؟

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مصراوي Masrawy

بالأرقام- ماذا نعرف عن إعصار هارفي في أمريكا حتى الآن؟

11:51 م الأحد 27 أغسطس 2017

بالأرقام- ماذا نعرف عن إعصار هارفي في أمريكا حتى الآن؟

إعصار هارفي

واشنطن - (د ب أ):وصف مسؤولون بولاية تكساس، وخبراء أرصاد جوية بهيئة الطقس الوطنية إعصار هارفي بأنه حدث مناخي مدمر. وأدناه معلومات بالأرقام.أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس دونالد سيتوجه الثلاثاء إلى ولاية تكساس التي اجتاحها الإعصار العنيف هارفي وخلّف فيها فيضانات غير مسبوقة.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز إن "الرئيس سيتوجه إلى تكساس الثلاثاء. نحن نننسّق الأمور اللوجيستية مع الولاية والمسؤولين المحليين".وكان ترامب أكد قبل ساعات من ذلك أنه لن يذهب إلى تكساس إلا بعد أن يتأكد من أن زيارته لن تتسبب "بتعطيل" عمليات الإنقاذ.وقال ترامب في سلسلة من التغريدات عبر تويتر بشأن الكارثة التي تشكل أول تحدٍ داخلي حقيقي له منذ تسلمه منصبه مطلع العام، إن "التركيز يجب أن ينصبّ على الحياة والسلامة".-قوة العاصفة عندما وصلت إلى اليابسة يوم الجمعة بلغت الدرجة الرابعة.-عدد حالات الوفاة المؤكدة منذ ظهر الأحد اثنتان .-ارتفاع منسوب المياه الناجمة عن الأمطار فوق الأرض في بعض الأماكن بلغت 27ر1 متر، وفقا لهيئة الطقس الوطنية.-عدد الطرق السريعة التي تم إغلاقها، وفقا للمحافظ جريج أبوت، بلغ 250 طريقا.-عدد المستهلكين، الذين انقطعت عنهم الطاقة الكهربائية، بلغ 316 ألف مستهلك.-عدد قوات الحرس الوطني وحرس ولاية تكساس التي تم نشرها 3 آلاف عنصر.-عدد المركبات المستخدمة من جانب الحرس الوطني 500 مركبة.-عدد الطائرات المستخدمة من طرف الحرس الوطني 14 طائرة.-عدد الوجبات الموزعة من جانب الصليب الأحمر يوميا 130 ألف وجبة.-عدد موظفي وزارة النقل بولاية تكساس الذين تم الاستعانة بهم للمساعدة في التعامل مع أثار الإعصار وفي عمليات الأصلاح بلغ 400 موظف.-عدد الولايات الأمريكية التي بعثت فرق مساعدات للبحث والإنقاذ إلى تكساس بلغ ثمان ولايات.

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