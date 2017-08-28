عبد الفتاح يشيد بمجهودات «الرقابة الإدارية»: «مافيش حد كبير على القانون»

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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، إن هيئة الرقابة الإدارية جزء من النظام الحكومي، مضيفًا: «تقدروا تقولوا عليها إن الحكومة بتراقب الحكومة، عشان صالح المجتمع».

وأضاف عبد الفتاح، خلال برنامج «حلقة وصل» على قناة «أون لايف»، أن الهيئة شنت حملة كبيرة لضبط المرتشين والمخالفين للقانون داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث تمكنت من ضبط 8 أشخاص خلال شهر أغسطس، في محاولة منها لتقويض الفساد والقضاء عليه.

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وتابع: «اللي هيفسد ستطوله يد القانون من خلال هيئة الرقابة الإدارية، مافيش حد كبير على يد القانون، والرقابة بتطمئن المواطنين إن فيه حد أدني من الضمير اليقظ الذي يحارب الفساد، فمن يخرج عن القانون مستغلا وظيفته سيحاسب أيضا من خلال القانون».

واستكمل عبد الفتاح: «القضايا ديه تؤكد إن فيه مجهود كبير مبذول، الناس اللي شغلين في القضايا ديه بيشتغلوا فنيًا صح، عشان القضايا اللي زي ديه سهل تنضرب بسرعة.. الفساد موجود في بعض الأماكن وليس في كل الدولة، وخدعوك من قالوا أنه لا يوجد فساد، فكل دولة في العالم فيها فساد بس بنسب».