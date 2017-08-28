أخبار عاجلة

صباح العالم - الرياضة وعلاقاتها بعلم النفس الرياضة .. د. وائل الرفاعي -
صباح العالم - ملعب مانديلا .. اسم جنوب إفريقي وتمويل صيني -
نجيب «الرئيس المنسي».. «ناصر» حدد إقامته و«السادات» حرره و«مبارك» شرد أسرته -
اكتشف أشرف عبد الباقي وأخرج «شاهد ماشافش حاجة».. ما لا تعرفه عن هاني مطاوع -
الدولار ينخفض فى «المركزى».. وبنك «بيريوس» يسجل أقل سعر -
«ماركا» ترصد 5 ملامح من أزمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم -
ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي -
أب يغتصب ابنتيه إحداهما حملت سفاحًا في البحيرة -
صباح العالم - الأزمات النفسية كوابيس تهدد حلم المونديال -
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم في دعوى ببطلان انتخابات نادي القضاة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم في دعوى ببطلان انتخابات نادي القضاة

02:01 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

اليوم.. الحكم في دعوى ببطلان انتخابات نادي القضاة

نادي القضاة

كتب - محمود الشوربجي:

تصدر دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، اليوم الاثنين، حكمها بالدعوى المقامة من المستشار جمال الدين القيسوني رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقًا، والمرشح السابق على مقعد المتقاعدين، والمستشار محمد أحمد عبد القوى، المستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والمرشح السابق على مقاعد المستشارين، والتي تطالب ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة.

وكانت اللجنة القضائية المنتدبة من دائرة طلبات رجال القضاء، أودعت تقريرها الخاص بإعادة فرز صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات نادي القضاة التي أجريت في 15 يوليو 2016، وبيان عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها على مقعدي القضاة المتقاعدين والمستشارين، وما حصل عليه كل من المدعين المستشار جمال الدين القيسوني، والمستشار محمد أحمد عبد القوي

وذكر تقرير اللجنة القضائية، التي انتهت من إعداده عقب فرز صناديق الاقتراع، فقد بطاقات إبداء الرأي الخاصة بالمستشارين المتقاعدين باللجنة رقم 12 وعددها 518 بطاقة، وكذلك اللجنة رقم (1).

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر يكشف سبب مطالبة "نادي القضاة" بحظر بث الجلسات إعلاميًا

    أخبار

  • تأجيل محاكمة عيسى حياتو بتهمة دعم الممارسات الاحتكارية لجلسة 2 أكتوبر

    أخبار

  • رفض وقف تنفيذ حُكم تغريم "أورنج" 49 مليون جنيه لصالح المصرية للاتصالات

    أخبار

  • 28 أغسطس .. الحكم في دعوى ببطلان انتخابات نادي القضاة

    أخبار

إعلان

b94c5200de.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد

استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد

بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط

بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر