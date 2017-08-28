اليوم.. الحكم في دعوى ببطلان انتخابات نادي القضاة

كتب - محمود الشوربجي:

تصدر دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، اليوم الاثنين، حكمها بالدعوى المقامة من المستشار جمال الدين القيسوني رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقًا، والمرشح السابق على مقعد المتقاعدين، والمستشار محمد أحمد عبد القوى، المستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والمرشح السابق على مقاعد المستشارين، والتي تطالب ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة.

وكانت اللجنة القضائية المنتدبة من دائرة طلبات رجال القضاء، أودعت تقريرها الخاص بإعادة فرز صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات نادي القضاة التي أجريت في 15 يوليو 2016، وبيان عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها على مقعدي القضاة المتقاعدين والمستشارين، وما حصل عليه كل من المدعين المستشار جمال الدين القيسوني، والمستشار محمد أحمد عبد القوي

وذكر تقرير اللجنة القضائية، التي انتهت من إعداده عقب فرز صناديق الاقتراع، فقد بطاقات إبداء الرأي الخاصة بالمستشارين المتقاعدين باللجنة رقم 12 وعددها 518 بطاقة، وكذلك اللجنة رقم (1).