7 مشاهد ترصد هروب متهمي "كتائب حلوان" من سيارة الترحيلات 01:27 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

كتب – محمد الصاوي ومحمود السعيد:أعادت قوات الأمن، مساء الأحد، 7 متهمين حاولوا الهرب من سيارة ترحيلات كانت تقلهم في منطقة المعادي في طريقها إلى سجن طرة، فيما تمكن متهمان من الهرب.وتجري قوات الأمن عمليات تمشيط موسعة في منطقة الواقعة والأماكن المجاورة. وأمر وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث للوقف على ملابسات الواقعة وسرعة ضبط الهاربين0والمتهموم محبسون على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان" إلى جانب نحو 215 متهما آخرين.ويرصد مصراوي محطات تحرك المتهمين على مدار اليوم في المشاهد التالية:مشهد 1 في الحادية عشر صباحًا، تحركت سيارات الترحيلات من سجن طرة، تحمل 215 متهمًا بقضية "كتائب حلوان" وسط حراسة أمنية مشددة إلى أكاديمية الشرطة حتى وصلوا قرب الواحدة ظهرًا.مشهد 2 في الواحدة والنصف ظهر الأحد، بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 215 متهمًا بقضية "كتائب حلوان".مشهد 3 في الخامسة مساءً، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة – استغرقت 3 ساعات ونصف - واستمعت خلالها لعدد من شهود الإثبات.مشهد 4 صعد المتهمون إلى سيارة الترحيلات تمهيًدا لإيداعهم سجن طرة.مشهد 5 مع حلول السادسة مساءً، حاول المتهمون في إحدى سيارات الترحيلات القيام بمحاولة هروب جماعية، بعد أن حاول أحد السجناء سرقة طبنجة ضابط الترحيلات، فخرجت طلقة أصابت الضابط في كتفه، فأطلق أمين شرطة النار على قدم المتهم فأصابه، واستغل متهمان حالة الهرج وتمكنا من الهرب، بحسب ما جاء في معاينة النيابة.مشهد 6 قوات الأمن تُعيد 7 متهيمن حاولوا الهروب إلى سجن طرة.مشهد 7 قوات الأمن تغلق جميع مداخل ومخارج منطقة المعادي، وجنوب القاهرة، عقب هروب السجينين، وقامت قوات الانتشار السريع بتمشيط المناطق المحيطة، كما تم الدفع بعدة كمائن ثابتة ومتحركة لمحاصرة المتهمين.

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