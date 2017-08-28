وفاة وزير خارجية إيران الأسبق إبراهيم يزدي عن 86 عاما
وفاة وزير خارجية إيران الأسبق إبراهيم يزدي عن 86 عاما
01:35 ص الإثنين 28 أغسطس 2017
front1.747678
طهران - (د ب أ):
ذكرت وكالة انباء الطلبة الإيرانية (إسنا) مساء الأحد إن المنشق الإيراني البارز ووزير الخارجية الاسبق ابراهيم يزدي، توفى بعد صراع طويل مع المرض عن 86 عاما.
وقضى يزدي سنوات في المنفى في الولايات المتحدة معارضا لنظام الشاه السابق، وكان مستشارا مقربا من الزعيم الثوري آية الله الخميني.
وعقب ثورة 1979، التي عزلت الشاه، عاد يزدي إلى إيران لتولي منصب وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية بقيادة مهدي بازركان.
إلا أن يزدي استقال مع جميع أعضاء حكومة بازركان في نوفمبر 1979 احتجاجا على احتلال السفارة الامريكية واعتقال عشرات الدبلوماسيين الامريكيين خشية أن يؤدي ذلك إلى عزلة دولية على ايران.
ثم أصبح عضوا في "حركة حرية إيران" الليبرالية العلمانية، التي قادها من عام 1995 حتى وفاته. وقد تم التسامح مع الحركة إلا أن تم حظرها أخيرا عام 2002 بعد حملة قمعية من قبل النظام.
وفي السنوات التالية، خلال فترة صراع على السلطة السياسية بين الاصلاحيين والمحافظين، ابتعد يزدي إلى حد كبير عن الحياة العامة.
وقال في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" عام 2008 "ان النظام السياسي في الأساس هو نظام استبدادي" مضيفا"إن الكثير من الحقوق والحريات الاساسية ما زالت غير متاحة".
وتوفى يزدي في مدينة ازمير غربي تركيا، ومن المقرر أن يتم إعادة جثمانه خلال الأيام القادمة إلى إيران حيث سيتم دفنه في مسقط رأسه في مدينة قزوين.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
في لقاء السبسي بوزير خارجية إيران: ضرورة حل الأزمة الخليجية
-
ارتفاع عدد ضحايا هجومي طهران إلى 13 قتيلا و53 جريحا
-
الأمين العام للأمم المتحدة يدين هجومي طهران
-
مجلس الأمن الدولي يدين الهجومين "الوحشيين والجبانين "في طهران
إعلان
إعلان