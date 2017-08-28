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السادات: السيسي لا يحتاج إلى زيادة مدة الرئاسة.. ولديه فرصة كبيرة

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السادات: السيسي لا يحتاج إلى زيادة مدة الرئاسة.. ولديه فرصة كبيرة السادات: السيسي لا يحتاج إلى زيادة مدة الرئاسة.. ولديه فرصة كبيرة

التحرير

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قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح ، لا يحتاج إلى تعديل الدستور في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يخرج الرئيس في الفترة المقبلة ويعلن رفضه تعديل الدستور.

وأضاف السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت » الذي يعر على «التليفزيون العربي»، أن السيسي قد يحتاج لتعديل الدستور ولكن قبل انتهاء الفترة الثانية للرئاسة، أما الآن هناك نسبة كبيرة لفوز السيسي في الفترة الثانية بعد إجراء الانتخابات.

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وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن ما يشغل الرئيس السيسي، الآن هو كيفية حشد الناس للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وأن يكون هناك مشاركة واسعة في الانتخابات الرئاسية.

وأشار السادات، إلى أنه من حق الأحزاب إعلان دعمها للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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التحرير

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