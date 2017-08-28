لفظ خارج لمرتصى منصور على الهواء.. ورد فعل مرتبك من الغندور (فيديو)

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استعان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بلفظ خارج على الهواء، أثناء حديثه عن خروج بعض جماهير النادي الأبيض عن النص خلال تواجدهم بمباريات الفريق، مشيرًا إلى أنهم يهاجمون رموز الدولة ويهتوفون ضد اللاعبين (... .... ....)، وهو ما تسبب في ارتباك خالد الغندور، قائلًا «ماينفعش الكلام ده على الهواء».

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، ببرنامج «الغندور والجمهور»، الذي يعرض على قناة «LTC»، أن الجمهور عليه أن يعرف أن الجميع يرغب في عودتهم إلى المدرجات بشرط التزامهم بالتشجيع فقط دون الدخول في أى صدامات أخرى.