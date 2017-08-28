أخبار عاجلة

«ماركا» ترصد 5 ملامح من أزمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم -
ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي -
أب يغتصب ابنتيه إحداهما حملت سفاحًا في البحيرة -
صباح العالم - الأزمات النفسية كوابيس تهدد حلم المونديال -
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد -
بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط -
محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر -
تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر -
"الإسكان": سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز أراضى القرعة -
دعوات لشد الرحال إلى الأقصى تزامنا مع اقتحامات متوقعة لأعضاء الكنيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

لفظ خارج لمرتصى منصور على الهواء.. ورد فعل مرتبك من الغندور (فيديو)

Google+ Print
لفظ خارج لمرتصى منصور على الهواء.. ورد فعل مرتبك من الغندور (فيديو) لفظ خارج لمرتصى منصور على الهواء.. ورد فعل مرتبك من الغندور (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استعان ، رئيس نادي ، بلفظ خارج على الهواء، أثناء حديثه عن خروج بعض جماهير النادي الأبيض عن النص خلال تواجدهم بمباريات الفريق، مشيرًا إلى أنهم يهاجمون رموز الدولة ويهتوفون ضد اللاعبين (... .... ....)، وهو ما تسبب في ارتباك خالد الغندور، قائلًا «ماينفعش الكلام ده على الهواء». 

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، ببرنامج «الغندور والجمهور»، الذي يعرض على قناة «LTC»، أن الجمهور عليه أن يعرف أن الجميع يرغب في عودتهم إلى المدرجات بشرط التزامهم بالتشجيع فقط دون الدخول في أى صدامات أخرى.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
حسب الله: السيسي ليس أمامه سوى الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة (فيديو)

حسب الله: السيسي ليس أمامه سوى الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة (فيديو)

يونس: نيبوشا إضافة للزمالك.. وحاجة واحدة مطلوبة من مرتضى منصور (فيديو)

يونس: نيبوشا إضافة للزمالك.. وحاجة واحدة مطلوبة من مرتضى منصور (فيديو)

سامي عبد العزيز: «فيسبوك» يهدد الانتماء.. و52% فشلوا في مقاطعته (فيديو)

سامي عبد العزيز: «فيسبوك» يهدد الانتماء.. و52% فشلوا في مقاطعته (فيديو)

سمير زاهر: الجمعية العمومية الأخيرة للأهلي تُدرس (فيديو)

سمير زاهر: الجمعية العمومية الأخيرة للأهلي تُدرس (فيديو)