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عاشور: مواجهة أوغندا «عنق زجاجة» (فيديو)

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عاشور: مواجهة أوغندا «عنق زجاجة» (فيديو) عاشور: مواجهة أوغندا «عنق زجاجة» (فيديو)

التحرير

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أكد حسام عاشور، نجم وسط الوطني، إنه يركز بقوة في تدريبات المنتخب، وهونفس جميع اللاعبين، لتحقيق حلم المصريين بالتأهل لكأس العالم روسيا 2018.

وأضاف «عاشور»، خلال تصريحاته مساء الأحد لقناة «ON sport»، أن مواجهة أوغندا على ملعبها بمثابة عنق زجاجة، والفوز بها سيعزز فرصة في التأهل للمونديال بشكل كبير، مشيدًا بتعامل هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة مع جميع اللاعبين.

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يُذكر أن المنتخب المصري يواجه نظيره الأوغندي، الخميس المقبل، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم، المُقام في روسيا 2018. 

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التحرير

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