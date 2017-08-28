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مدير التأمين الصحي بالسويس: 7 من البحارة الصينيين تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى

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مصراوي Masrawy

مدير التأمين الصحي بالسويس: 7 من البحارة الصينيين تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى

12:36 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

مدير التأمين الصحي بالسويس: 7 من البحارة الصينيين تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى

السويس - حسام الدين أحمد:

قال الدكتور محمد حواش مدير مستشفى السويس العام، إن البحارة الصينيين المصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق السويس تماثلوا للشفاء وغادر 7 منهم مستشفى التأمين الصحي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، مضيفًا أنه يتبقى بحار واحد فقط حالته مستقرة وتحت الملاحظة.

وأضاف الدكتور محمد حواش في تصريحات صحفية، أن مستشفى التأمين الصحي استقبلت 10 مصابين في الحادث، بينهم 8 يحملون الجنسية الصينية، وهم بحارة على سفينة تجارية خرجوا في رحلة سياحية إلى القاهرة وخلال عودتهم انقلبت بهم السيارة التي كانوا يستقلونها.

وأشار مدير الصحة إلى وجود عريف شرطة وسائق مصابين في الحادث، لافتًا إلى أن العريف خرج بعد تماثله للشفاء، بينما أجريت عملية جراحية للسائق محمد السيد غريب، بقسم المخ والأعصاب، حيث كان يعاني إصابة بالطرف الأيسر، وظل تحت الملاحظة بالمستشفى.

ولفت إلى أن البحري الصيني "وانج جوشنانون" 24 سنة، ما زال تحت الملاحظة حيث أصيب بكسر في الفقرة 12 بالظهر، وأجريت له عملية جراحية، وتحسنت حالته وظل تحت الملاحظة.

وكان طريق السويس – القاهرة، شهد اليوم تصادم سيارة ميكروباص تحمل لوحات "8625 ط. ص. ح" يستقلها 8 بحارة صينين، وسائق وعريف شرطة، بسيارة أخرى خلال عودتهم من القاهرة.

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